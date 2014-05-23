Кількість загиблих унаслідок теракту під Волновахою зросла до 17 - МОЗ
22:49, 23 травня 2014Політика
0 0
Кількість загиблих силовиків під час кривавого обстрілу терористами блокпосту ЗСУ під Волновахою збільшилася до 17.
17 людей загинуло внаслідок теракту під Волновахою, 5 - у важкому стані / vk.com
Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін, повідомляє ТСН.
За його інформацією, зараз п'ятеро українських військовослужбовців залишаються у важкому стані.
Читайте такожНа Волині - траур, активісти продовжують збирати кошти на бронежилети військовимНагадаємо, що раніше у прес-службі ДонОДА повідомили про загибель 16 українських силовиків. Як вже раніше повідомлялося, розстріл українських військових під Волновахою в СБУ назвали терактом.
Відповідальність за теракт взяли на себе терористи з радикального крила "ДНР".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter