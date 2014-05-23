Тігіпко визнав Росію агресором

Про це він заявив в ефірі ''Першого національного'' в рамках ''Національних дебатів'', повідомляє Українська Правда.

''Я вважаю Росію агресором і країною, яка захопила Крим. І тут абсолютно очевидно це. Тому якщо я говорю про це без надриву, то це не означає, що я йду від цього розуміння'', - сказав Тігіпко.

Читайте такожГриценко закликав ФІФА забрати в Росії ЧС-2018 з футболуВін зазначив, що виступає за позаблоковий статус країни, бо вважає, що якщо ''ми сьогодні ще почнемо говорити про НАТО - це абсолютно нас розколе''.

Політик також сказав, що країнам з такими територіями проблемними як Крим вступати в НАТО ''дуже складно, практично неможливо''.

''І я думаю, що частково Росія через це і анексувала Крим, щоб зробити все, щоб ми не вступили в НАТО'', - додав Тігіпко.