Загиблим під Волновахою обіцяли не посилати їх у район бойових дій - родичі

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У селі Милятин 25-річна Леся знайшла у списках загиблих під Волновахою свого чоловіка Михайла Грицюка. Батьки Лесі розриваються між донькою, двома малими онуками та сільрадою, де намагаються отримати вірогідну інформацію. Однак, її й досі немає.

"Є багато дзвінків від наших хлопців. Одні кажуть, що він поранений, інші, що – мертвий. До цієї пори не можу сказати, що правда", - каже сільський голова Валентин Ілов.

Читайте такожКількість загиблих унаслідок теракту під Волновахою зросла до 17 - МОЗТеща Михайла обурена: за законом чоловіка не мали забирати до війська - за станом здоров'я і за сімейними обставинами, але у військкоматі не зважили ні на що. За словами жінки військовослужбовця, її чоловік на одне око майже сліпий, у нього виразка, але той навіть комісії не проходив.

"Казали нічого, тобі не снайпером служити", - розповідає пані Леся і запевняє - доки не побачить тіла, віритиме: її Михайло повернеться.

В смерть свого сина Олександра не хоче вірити і Надія Артемчук. У військоматі родину запевнили, що хлопці без досвіду служитимуть на Західній Україні, на війну їх не відправлять.

Раніше повідомлялося, на Волині дружини та матері мобілізованих солдатів перекрили трасу через бійню під Волновахою.