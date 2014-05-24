Проведення виборів повністю профінансоване – Яценюк

11:49, 24 травня 2014
Політика
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Виборчий процес в Україні повністю профінансовано, а схеми, що заважають чесному і прозорому волевиявленню виборців, зламано.

Яценюк стверджує, що влада зламала схеми, які підривають легітимність виборів / УНІАН

При цьому влада і суспільство зробили все, аби очистити процес виборів від підкупу і «каруселей», говориться у зверненні прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка, текст якого розміщено на Урядовому порталі. 

«Ми зламали все, що заважало чесному і прозорому самовизначенню виборців. Ми разом зробили все, щоб очистити цей процес від підкупу, «каруселей» і зникаючого чорнила, – говориться в документі. - Ми не дали бандитам та іноземним найманцям, що спонсоруються з-за кордону, зірвати вибори. Повністю забезпечили їх фінансування і законодавче підкріплення».

При цьому Яценюк наголосив, що бандитам, які заважають голосувати виборцям у східних областях, «недовго залишилося тероризувати край». 

Раніше глава уряду закликав українців прийти на вибори і зробити свій вибір, оскільки це не тільки внесок у майбутнє країни, а й відповідальність кожного. 

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Україні відбудуться позачергові вибори глави держави.

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