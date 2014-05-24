Опубліковано відео, як на блокпостах під Донецьком орудують озброєні кадирівці

Бойовики поводили себе агресивно і обіцяли в наступний раз розстріляти хлопців, якщо у них не буде з собою документів.

Коли машина знову рушила в дорогу, водій і пасажири побачили терористів кавказької зовнішності.

"Це чеченці, батальйон "Восток", - сказав автор відео.

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Один з чеченців зупинив машину і запитав, чи не бачили пасажири червону "Черрі".

Водночас за даними джерел ТСН , які заслуговують на довіру, бойовики були дагестанцями та осетинцями.

Також машина проїжджає повз вантажівку, біля якої вчора розстріляли трьох людей.