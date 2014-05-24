Опубліковано відео, як на блокпостах під Донецьком орудують озброєні кадирівці
13:55, 24 травня 2014Політика
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На відео видно, як терористи зупинили на блокпосту під Донецьком машину з робітниками, які їхали з Первомайська.
Бойовики зупинили машину з робітниками / Кадр із відео
Бойовики поводили себе агресивно і обіцяли в наступний раз розстріляти хлопців, якщо у них не буде з собою документів.
Коли машина знову рушила в дорогу, водій і пасажири побачили терористів кавказької зовнішності.
"Це чеченці, батальйон "Восток", - сказав автор відео.
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Один з чеченців зупинив машину і запитав, чи не бачили пасажири червону "Черрі".
Водночас за даними джерел ТСН, які заслуговують на довіру, бойовики були дагестанцями та осетинцями.
Також машина проїжджає повз вантажівку, біля якої вчора розстріляли трьох людей.
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