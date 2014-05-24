На Донеччині терористи викрали вантажівку з вибухівкою для робіт на шахті - ЗМІ

Озброєні бойовики на одному з блокпостів в Донецькій області викрали автомобіль з вибухівкою, яка призначалася для проведення вибухових робіт на Артемівської гіпсовій шахті. Про це "ОстроВу" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Він зазначив, що 22 травня на блокпосту в районі села Нікішино Шахтарського району Донецької області озброєні люди зупинили вантажний автомобіль, який перевозив амоніт загальною вагою понад 355 кг та електродетонатори для проведення вибухових робіт на Артемівської гіпсовій шахті.

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Автомобіль з вантажем був "конфіскований" у власників. За попередньою інформацією, вибухівку бойовики відправили в Антрацит Луганської області, в штаб терористів.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 262 КК України.