ОБСЄ не бачить підстав не визнавати вибори в Україні

Про це заявив генеральний секретар парламентської асамблеї ОБСЄ Спенсер Олівер, повідомляє ТСН.

”У нас сьогодні був насичений день, ми провели багато зустрічей, отримали багато інформації”, - зізнався він. ”Ми намагаємося оцінити, наскільки безпечно людям приходити на виборчі дільниці. Ми збираємо інформацію від спеціальної моніторингової місії, у нас є довгострокові спостерігачі, які перебувають тут у регіоні”, - додав керівник парламентської асамблеї організації.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ впевнені, що явка на вибори в Україні буде набагато вищою, ніж у ЄвропіОлівер пояснив, що має на увазі насамперед ситуацію на крайньому Сході України. ”Ми розуміємо, що вибори зіткнулися з великими проблемами. Для деяких людей, які хочуть проголосувати, це досить небезпечно, але ми сподіваємося, що небезпеку можна буде попередити і подолати”, - наголосив представник ОБСЄ.

”Я абсолютно певен, що ці вибори будуть визнані легітимними як волевиявлення більшості людей”, - підсумував він. Як повідомлялося раніше, на вибори президента приїдуть понад дві тисячі іноземних спостерігачів.