Під Слов'янськом терористи атакували український блокпост, загинули двоє військових - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В ході атаки використовувалися бойовиками, крім автоматичної зброї, міномети і гранатомети. Внаслідок бойового зіткнення атака була відбита", - повідомив він.

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"Даних щодо втрат терористів на даний момент немає", - написав Тимчук.