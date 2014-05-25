Під Слов'янськом терористи атакували український блокпост, загинули двоє військових - Тимчук

02:49, 25 травня 2014
Політика
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Силами терористів була зроблена спроба штурму блок-посту сил АТО в районі Слов'янська.

Террористы атаковали блокпост / REUTERS

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В ході атаки використовувалися бойовиками, крім автоматичної зброї, міномети і гранатомети. Внаслідок бойового зіткнення атака була відбита", - повідомив він.

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"Даних щодо втрат терористів на даний момент немає", - написав Тимчук.

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