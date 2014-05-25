Яценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент
11:02, 25 травня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент.
Яценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після голосування на позачергових виборах президента України на одній з виборчих дільниць у Києві.Читайте такожЯценюк побачив покращення ситуації на сході України
«В Україні буде легітимно обраний глава держави», - сказав прем'єр.
При цьому Яценюк не став уточнювати, за кого з кандидатів проголосував. «У нас є ключовий демократичний принцип - це таємне голосування. Але я вам відкрию цю таємницю, за кого я голосував: за президента України», - сказав Яценюк.
Для того, щоб проголосувати, Яценюк стояв у черзі разом з іншими виборцями і встиг з деякими з них поспілкуватися.
Проголосували разом з дружиною) pic.twitter.com/Wsja47kCVJ
- Тетяна Романова (@TataRomanovaYa) May 25, 2014
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