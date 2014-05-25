Яценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після голосування на позачергових виборах президента України на одній з виборчих дільниць у Києві.Читайте такожЯценюк побачив покращення ситуації на сході України

«В Україні буде легітимно обраний глава держави», - сказав прем'єр.

При цьому Яценюк не став уточнювати, за кого з кандидатів проголосував. «У нас є ключовий демократичний принцип - це таємне голосування. Але я вам відкрию цю таємницю, за кого я голосував: за президента України», - сказав Яценюк.

Для того, щоб проголосувати, Яценюк стояв у черзі разом з іншими виборцями і встиг з деякими з них поспілкуватися.