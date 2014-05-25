У Харкові невідомий намагався викрасти скриньку для голосування

У Харкові невідомий намагався викрасти переносну скриньку для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його словами, «було скоєно провокаційний напад на переносну урну та працівників, які перебували з цією урною. Злагоджені дії міліції – і нападник, який втікав з цією урною, був затриманий. Зараз він доправляється до Фрунзенського райвідділу міліції», - сказав Балута.

За його словами, подробиці інциденту будуть оприлюднені пізніше.

Читайте такожВ Україні проходять позачергові вибори президента (онлайн-трансляція)Голова Харківської ОДА також зазначив, що в цілому по області вибори проходять спокійно. Однак, за словами Балути, на одній з дільниць у Борівському районі були зіпсовані 590 бюлетенів. «Це було вчора ввечері, ми про це знали, зараз цю ситуацію виправляємо. Це єдина дільниця, яка не справлялася з роботою по всій області», - зазначив він.