У Харкові Добкін запевнив, що голосував "за мир і спокій" в Україні

У Харкові на виборах глави держави проголосував кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації Партії регіонів, Добкін проголосував на виборчій дільниці, яка знаходиться у харківській школі №138 на вулиці Ейдемана, 6.

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«Я проголосував за мир і спокій в нашій країні. За тією інформацією, яку отримує наш штаб з Донецької та Луганської областей, вибори проходять там вкрай напружено, незважаючи на те, що багато людей виявляють бажання проголосувати. Сподіваюся, що це перші й останні подібні вибори в нашій країні», - сказав Добкіна.

Добкін додав, що в нього було багато причин знятися з перегонів, однак зауважив, що вирішив не знімати свою кандидатуру заради збереження країни та відновлення миру.