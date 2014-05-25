Штаб Порошенка: У Луганській області затримано 14 громадян при спробі теракту
18:00, 25 травня 2014Політика
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У Луганській області затримано 14 громадян при спробі теракту.
У Черкаській області зник голова виборчої комісії
Про це на брифінгу заявив керівник виборчого штабу Порошенка-Кличко Віталій Ковальчук, передає кореспондент РБК-Україна.
"У Луганській області затримано 14 громадян. Вони вкрали бюлетені на 263-266 дільницях. Прийшли на дільниці зі зброєю. А на 259 виборчій дільниці вони спробували організувати терористичний акт. Під час цього вони були затримані", - сказав Коальчук.
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При цьому в Черкаській області "один з голів виборчої комісії викрав бюлетені і зник у невідомому напрямку. Його шукають".
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