Виборцям, які встигнуть зайти на дільницю до 20.00, дозволять проголосувати - ЦВК

У Центральній виборчій комісії наголошують, що подовження часу для голосування не буде - виборці можуть прийти на дільниці лише до 20.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

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“Що стосується можливості продовження часу для голосування виборців на дільницях, зокрема, які утворені і діють на території Луганської і Донецької областей і робота яких розпочалася, можливо, значно пізніше, а також всіх без винятку ДВК, де робота розпочалася пізніше... ми наполегливо будемо від усіх окружних виборчих комісій, а вони в свою чергу від ДВК, що є чітко визначений час у законі - це 20.00, і після 20-ї години ніякого продовження голосування бути не може”, - наголосив Магера.

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Разом з тим, за його словами, виборці, які встигли зайти до приміщення ДВК до 20.00 і стоятимуть там у черзі, матимуть повне право дочекатися своєї черги, отримати виборчий бюлетень і взяти участь у голосуванні.