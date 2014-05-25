СБУ затримала в Києві людей, які намагалися зламати сервери ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

“У Києві затримано групу хакерів, які намагалися вивести з ладу веб-ресурси ЦВК і поставити таким чином під сумнів результати виборів”, - сказав Ягун.

За його словами, один із затриманих вже надав свідчення.

Читайте такожВ ЦВК запевнили, що система «Вибори» працює в штатному режиміКрім того, у членів угруповання було вилучено сучасну техніку іноземного виробництва.

“Це специфічне обладнання, яке не завжди використовується офісними робітниками. Воно було замовлено саме під ці заходи”, - сказав заступник голови СБУ, зауваживши, що співробітники спецслужби певний час вели стеження за цим угрупованням і прийняли рішення затримати його через те, що хакери розпочали активні дії перед виборами.

При цьому Ягун зазначив, що СБУ спільно з Держспецзв`язком успішно вживає заходів із запобігання DDoS-атак на державні інформаційні ресурси.

“СБУ володіє достатнім ресурсом щодо унеможливлення хакерських атак на веб-ресурси і зриву виборів”, - запевнив Ягун.