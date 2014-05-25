В Одесі знайшли чотири сумки із наперед заповненими виборчими бюлетенями

В Одесі міліція проводить перевірку виявленої партії наперед заповнених виборчих бюлетенів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до Суворовського районного відділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що за адресою: вулиця Генерала Бочарова, виявлено 4 сумки з бюлетенями.

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«Слідчо-оперативна група райвідділу, що прибула на місце події, встановила, що перед вхідними дверима офісу однієї з громадських організацій знаходяться сумки із заповненими бюлетенями. За попередніми даними, виявлені листи є ксерокопіями бюлетенів без явних ознак захисту. Зараз сумки з вмістом вилучені і направлені на дослідження. Встановлюються обставини, за яких вони опинилися за вказаною адресою», - повідомили у відділі.

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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Суворовському райвідділі Головного управління МВС в Одеській області, ця виборча дільниця розташовується по вулиці Генерала Бочарова, 21.

«Там, біля спортивного залу Федерації тайського боксу України, виявили 4 великих сумки, типу господарчих, у яких торговці возять товари на ринок. При огляді цих сумок у РВВС, у присутності трьох народних депутатів України, в них виявили тисячі бланків виборчих бюлетенів для виборів мера Одеси. Більшість бюлетенів були заповнені (проставлені «галочки» напроти прізвища одного з кандидатів у мери – президента вищезазначеної спортивної федерації)», - повідомило джерело.

Він додав, що частина бюлетенів були незаповненими.