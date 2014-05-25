ЗМІ: У Горлівці озброєні люди захопили будівлі протестантської церкви та біблійного інституту

Про це повідомляє сайт міста Gorlovka.ua.

«Сьогодні, 25 травня, в Горлівці озброєні люди в балаклавах захопили будівлю протестантської Церкви Христової і біблейського інституту Беар Веллі, що розташовані за художнім музеєм у дворі по вулиці Пушкінській», - повідомляється на сайті.

Читайте такожНа Донеччині терористи викрали вантажівку з вибухівкою для робіт на шахті - ЗМІ«Сама церква вже з`їхала, перед будівлею стоїть міліційний автобус і позашляховик, пофарбований у камуфляж. Ніби говорять про розміщення там якогось штабу», - повідомили Gorlovka.ua очевидці.

Зв`язатися з керівництвом церкви, щоб одержати у них коментар, наразі не вдається.

Раніше в церкві проводилися біблейські заняття для дітей різних вікових груп, молодіжні зустрічі, вивчення Біблії.