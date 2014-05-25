Турчинов сподівається на визнання виборів "всіма цивілізованими країнами"

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Як зазначив Турчинов, на підставі інформації, що надходить з усіх областей, міст, сіл та селищ нашої країни, можна впевнено констатувати, що президентські вибори відбулись у всіх регіонах України.

«Вибори пройшли відкрито і прозоро, голосування відбувалось вільно, без штучних обмежень та адміністративного тиску», - зазначив він, висловивши сподівання, що Центральна виборча комісія ”оперативно і об`єктивно забезпечить підрахунок голосів”.

Читайте такожОбама з нетерпінням чекає спільної роботи з наступним президентом України – заява ”Хочу подякувати всім громадянам України за усвідомлення важливості народного волевиявлення”, - сказав він, додавши, що надзвичайна активність виборців спостерігалась ”фактично на всій території України”.

”Особлива подяка членам окружних та дільничних комісій Донецької та Луганської областей, які гідно виконали свій громадянський обов`язок. Виборами, які, я сподіваюсь, визнають всі цивілізовані країни світу, ми зруйнували плани наших ворогів. Це наша спільна перемога”, - підсумував він.