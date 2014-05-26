Німеччина вже привітала Україну з демократичними виборами

ФРН очікує такої самої оцінки українського волевиявлення від Російської Федерації - сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який вперше дав ексклюзив саме українському телеканалу.

"Я постійно підтримував контакт із посольством Німеччини в Києві, а також з генеральним консульством у Донецьку. Передусім я радий, що вибори змогли відбутися. Ще 4 тижні тому ми мали сумніви. Я радий, що день виборів обійшовся без великого кровопролиття. Я сподіваюся на результат, який буде однозначним. Щоби країна швидко могла повернутися до спокою, а також політичної і економічної стабілізації", - зауважив міністр.

Штайнмайєр впевнений, що ці вибори стануть кроком до стабілізації ситуації в країні. Також міністр сподівається, що після оцінки виборів спостерігачами ОБСЄ, їхні результати визнає і Росія.

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"Останніми днями ми чули деякі позитивні послання з Росії. Перше було про готовність відвести російські війська від українського кордону. Минуло кілька днів, коли панувала невпевненість, чи це справді станеться. Також я з інтересом сприйняв слова Володимира Путіна, що за певних умов Росія поважатиме вибори. Це все позитивні сигнали у разі, якщо все буде так, як і обіцяно", - сказав Штайнмайєр.

Нагадаємо, не чекали на оцінку комісії ОБСЄ і Сполучені Штати - Обама вже з нетерпінням чекає роботи з номим президентом.