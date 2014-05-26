Спостерігач ОБСЄ: світ може визнати вибори, незважаючи на їх зрив на Сході

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив один зі спостерігачів ОБСЄ на президентських виборах в Україні, депутат бундестагу Карл-Георг Вельман.

"Якщо на сході України, як припускається, частині виборців завадять проголосувати, то я думаю, що світова спільнота і ОБСЄ все одно визнають легітимність цих виборів", - заявив Вельман.

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"Адже ми не можемо допустити, щоб відносно невелика група сепаратистів брала в заручники всю країну і перешкоджала проведенню демократичних виборів. Україні необхідний стабільний уряд і демократично обраний президент. Це, до речі, потрібно й Росії, щоб було з ким надалі проводити переговори", - додав він.