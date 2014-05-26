Більдт привітав Порошенка як нового Президента України
02:58, 26 травня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт привітав Петра Порошенка як нового Президента України.
Більдт привітав Порошенка як нового Президента України
Про це він повідомив у своєму Twitter.
«Виразний результат для Петра Порошенка як для нового президента є результатом, що є добрим для України і добрим для Європи. Вітаємо!», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полу, Порошенко за результатами голосування 25 травня здобув близько 56-57% голосів виборців, що забезпечує його перемогу в першому турі.
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Друге місце серед 21 кандидата у президенти посіла Юлія Тимошенко, котра набрала 12-13% голосів та вже визнала чесність голосування.
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