Охендовський пояснив, чому ЦВК не отримує нові дані про підрахунок голосів



Як передає кореспондент УНІАН, про це Охендовський заявив на брифінгу.

“Система “Вибори” - це дворівнева система, яка складається з програмно-апаратних компонентів на рівні ЦВК і всіх 213 окружних виборчих комісій. Програмно-апаратні компоненти функціонують належним чином. Але в системі є ще один компонент — це телекомунікаційний. Це — канали зв`язку. В роботі каналів зв`язку виявлено окремі неполадки і зараз відбувається їх тестування. Як тільки вони завершаться, окружні виборчі комісії зможуть продовжити видавати інформацію про зміст протоколів ОВК до ЦВК”, - сказав Охендовський.

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Також він зазначив, що на даний момент в окружних виборчих комісіях приступили до прийняття протоколів дільничних комісій. Але повідомлення про зміст протоколів до ЦВК надійде тільки тоді, коли буде завершено тестування каналів зв`язку і вони будуть відкриті для передачі інформації.

Охендовський додав, що тестування має завершитись за декілька годин. Разом з тим, він заявив, що йому невідомо з яких причин виникли проблеми зі зв`язком, але Центральна виборча комісія очікує представників “Укртелекому”, які дадуть відповідь членам ЦВК стосовно ситуації.