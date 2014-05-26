На Луганщині терористи взяли в полон двох місцевих журналістів – активістка

05:42, 26 травня 2014
Політика
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На блокпосту в місті Щастя Луганської області бойовики затримали автомобіль, в якому їхали журналіст луганського видання «Обзор» В`ячеслав Бондаренко, стример Максим Осовський і найнятий ними водій таксі Андрій Тітовський. 

Краматорск / REUTERS

 Про це Радіо Свобода повідомила активістка луганського Євромайдану Марія Бєлякова.

За словами Бєлякової, вона зателефонувала одному з журналістів, слухавку взяв якийсь чоловік, який сказав, що їх везуть до СБУ для з’ясування особи і скоро відпустять. На задньому плані було чути голос Осовського, що пояснював, що за фотографії є на його планшеті.

Основною претензією терористів був український прапор, виявлений в салоні автомобіля. 

Журналісти у день виборів їздили по Луганській області, забезпечуючи трансляцію перебігу виборчого процесу.

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