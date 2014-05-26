Кваснєвський: Найважливіше, що вибори президента України завершаться після першого туру
Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський вважає, що результат переможця на виборах президента України дуже оптимістичний та найважливіше, що, вибори президента України завершаться після першого туру.
Про це повідомляє Польське радіо.
«Результат переможця – дуже оптимістичний, добре, що не буде другого туру» – прокоментував Кваснєвський оголошення даних з опитувань екзит-полу щодо президентських виборів в Україні, що відбулися 25 травня 2014 року.
«Якщо цей результат – правдивий, то це означає чудовий мандат. Такого не мав ніхто. І, що важливо, ми економимо три тижні (бо тоді мав би відбутися другий тур), дуже гострого поєдинку між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком», – сказав політик.
За словами екс-глави Польщі, новий президент України матиме велике значення для стабілізації держави.
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«Необхідно розширити формулу уряду і включити представників східної України, схід повинен знати, що він потрібний новій Україні», – вважає Кваснєвський
Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полу, Порошенко за результатами голосування 25 травня здобув близько 56-57% голосів виборців, що забезпечує його перемогу в першому турі.
Друге місце серед 21 кандидата у президенти посіла Юлія Тимошенко, котра набрала 12-13% голосів та вже визнала чесність голосування.