Кваснєвський: Найважливіше, що вибори президента України завершаться після першого туру

Про це повідомляє Польське радіо.

«Результат переможця – дуже оптимістичний, добре, що не буде другого туру» – прокоментував Кваснєвський оголошення даних з опитувань екзит-полу щодо президентських виборів в Україні, що відбулися 25 травня 2014 року.

«Якщо цей результат – правдивий, то це означає чудовий мандат. Такого не мав ніхто. І, що важливо, ми економимо три тижні (бо тоді мав би відбутися другий тур), дуже гострого поєдинку між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком», – сказав політик.

За словами екс-глави Польщі, новий президент України матиме велике значення для стабілізації держави.

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«Необхідно розширити формулу уряду і включити представників східної України, схід повинен знати, що він потрібний новій Україні», – вважає Кваснєвський

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полу, Порошенко за результатами голосування 25 травня здобув близько 56-57% голосів виборців, що забезпечує його перемогу в першому турі.

Друге місце серед 21 кандидата у президенти посіла Юлія Тимошенко, котра набрала 12-13% голосів та вже визнала чесність голосування.