Добкін назвав Порошенка президентом

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"В нас не було ніяких контактів до цього моменту, окрім особистого знайомства. На ранніх етапах ми були в парламенті. Сьогодні Порошенко отримав високу довіру народу і став президентом країни", - сказав Добкін.

При цьому він закликав суперника приносити користь Україні і суспільству. Добкін також додав, що в Харкові вибори пройшли спокійно і нормально.

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На запитання, чи не збирається Партія регіонів розпуститися після скандальної втечі Віктора Януковича, Добкін зауважив, що цього не станеться.

"Партія регіонів – це не лише колишній президент. Це більше мільйона громадян України, які до золотих батонів не мають ніякого відношення", - зауважив кандидат у президенти.

За його словами, Партія регіонів нині "очищується і змінюється".

Щодо кримінальних справ Добкін заявив, що не боїться суду і не збирається тікати з України.

"Навіщо? Я не вважаю себе винним по жодному з пунктів обвинувачення. Якщо б я хотів поїхати з країни, я б це вже зробив. Немає жодних підстав, щоб довести цю справу проти мене до суду. Там немає самої події, в якій мене обвинувачують", - сказав Добкін.