У загону спецпризначення ГЧС в Луганській області вкрали тонну тротилу

Як йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури, 25 травня 15 невідомих чоловіків проникли на територію аварійно-рятувального загону спецпризначення і вкрали звідти 4 автомобілі, 315 електродетонаторів і тонну тротилу.

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За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу («розбій»; «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів»; «незаконне заволодіння транспортним засобом»).