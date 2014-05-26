Опубліковано відео, як Мі-24 обстрілює позиції терористів в Донецьку

На відео видно, як при заході на ціль екіпаж відстрілює теплові пастки, після чого наносить удар.

На 45 секунді можна побачити, як після обстрілу з козирка одного з будинків падає об'єкт, схожий не тіло людини.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Донецька йдуть активні військові дії, є поранені.

Аеропорт ім. Сергія Прокоф'єва в Донецьку призупинив роботу з 7 ранку 26 травня.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що в районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників так званої "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій «ДНР» заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

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Державна авіаційна служба України видала NOTAM (повідомлення про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації), згідно з яким польоти до Донецька заборонені до 18.00 26 травня.

Керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив, що 26 травня аеропорту Донецька проходять планові заходи в межах АТО з відновлення конституційного порядку в регіоні.

Як написав Селезньов на своїй сторінці в Facebook, в 13.00 терористам, які незаконно проникли на територію аеропорту, був висунутий ультиматум - скласти зброю і здатися силам АТО. У разі невиконання вимог українськими силовиками буде застосований силовий варіант звільнення аеропорту. Терористи не виконали вимоги українських силовиків, по позиціях терористів було завдано авіаційний удар.

Крім того, Селезньов повідомив, що "вогнем вертольоти вогневої підтримки знищена зенітна установка, яка працювала в аеропорту Донецька проти сил АТО".