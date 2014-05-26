У Донецьку в районі вокзалу загинула одна людина, двоє поранені

У Донецьку на залізничному вокзалі в результаті стрілянини одна людина загинула, дві – постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА.

Згідно з повідомленням, загинув чоловік, двоє людей одержали поранення, але не вогнепальні, а за попередньою інформацією - осколкові. Серед постраждалих - одна дитина, «але з нею все гаразд, її вже відпустили додому».

За неофіційною інформацією, загиблий чоловік – працівник парковки, який загинув у результаті осколкового поранення.

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Хто стріляв - не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Донецьку на території аеропорту проходить антитерористична операція, зокрема з повітря – винищувачі, військові вертольоти. Очевидці повідомляють, що в цьому районі міста (неподалік розташований і залізничний вокзал) видно чорний дим, люди скаржаться на відсутність зв'язку.

Як розповів прес-секретар аеропорту Дмитро Косинов, близько 3-ї години ночі на територію аеропорту приїхали кілька десятків озброєних представників «ДНР» з вимогами виведення українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. З 7-ї години ранку аеропорт Донецька тимчасово припинив обслуговування рейсів. Вдень почалася повноцінна АТО. Зараз на території немає ані пасажирів, ані персоналу.

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Через постріли евакуювали людей з транзитного залізничного вокзалу і довколишніх торгових центрів.

Водночас, за даними прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського, необхідності евакуювати населення немає, бій іде суто на території аеропорту. "На залізничному вокзалі міста наразі немає ніяких активних дій», – заявив Дмитрашковський.

У штабі АТО поки що не повідомляється про загиблих або поранених.