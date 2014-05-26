ОБСЄ засуджує дії терористів, які позбавили Донбас права голосу

Директор Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Янез Ленарчич засудив дії озброєних угруповань, які отримують підтримку з території Російської Федерації, зі зриву виборів в Донецькій і Луганській областях, що позбавило значну кількість українських громадян, які там проживають, можливості проголосувати за своїх кандидатів на пост президента.

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Про це йшлося сьогодні під час зустрічі Ленарчича та в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Також в ході зустрічі Дещиця висловив подяку керівнику БДІПЛ ОБСЄ за його підтримку і сприяння в організації найбільшої в історії Бюро місії спостереження за виборами, в результаті чого майже половина усіх міжнародних спостерігачів на виборах працювала під егідою ОБСЄ.

Він також високо оцінив роботу спостерігачів, які засвідчили прозорість та легітимність виборчого процесу, що відповідав міжнародним зобов’язанням та створив належні умови для забезпечення вільного волевиявлення українського народу в день виборів.

Ленарчич зі свого боку подякував українській стороні за сприяння роботі місії, а також підтвердив готовність БДІПЛ ОБСЄ надавати підтримку українській владі в реалізації програми реформ.