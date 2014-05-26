До кордону України з РФ рухаються близько 40 вантажівок з бойовиками - Тимчук

До українського кордону з Росії рухаються близько 40 вантажівок з бойовиками.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в прикордонний район Росії поблизу кордону з Україною навпроти Донецької області прибула колона автотехніки. У складі колони - близько 40 вантажних автомобілів (в основному «КамАЗи») з озброєними людьми", - пише він.

Тимчук зазначає, що колона рухається в напрямку прикордонного пункту пропуску «Дмитрівка» на кордоні України.

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"Держприкордонслужба України в даний час приймає заходи для запобігання можливого прориву даної колони через держкордон на територію Донецької області", - додає Тимчук.