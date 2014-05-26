Путін ще не вирішив, чи вітати нового президента України
20:59, 26 травня 2014Політика
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що поки невідомо, чи буде глава держави Володимир Путін вітати обраного президента України.
Поки невідомо, чи буде Путін вітати обраного президента України / REUTERS
«Раніше президент чітко заявляв свою позицію і говорив, який сценарій з його точки зору був би кращим. Але проте вибори відбулися так, як вони відбулися, і позиція Володимира Путіна не зазнала змін, вона залишається», - сказав Пєсков «Російській службі новин», передає РИА Новости.
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За його словами, поки невідомо, чи буде Путін вітати новообраного президента України.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова вести діалог з Петром Порошенком, який імовірно стане новим президентом України.
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