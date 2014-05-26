Путін ще не вирішив, чи вітати нового президента України

«Раніше президент чітко заявляв свою позицію і говорив, який сценарій з його точки зору був би кращим. Але проте вибори відбулися так, як вони відбулися, і позиція Володимира Путіна не зазнала змін, вона залишається», - сказав Пєсков «Російській службі новин», передає РИА Новости.

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За його словами, поки невідомо, чи буде Путін вітати новообраного президента України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова вести діалог з Петром Порошенком, який імовірно стане новим президентом України.