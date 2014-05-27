Найбільше незаконного доходу Януковичу приносили "вугільні" тендери - ЗМІ

Тендери у галузях поставки вугілля для державних енергокомпаній і постачання шахтного обладнання для вуглевидобувних підприємств приносили екс-президенту основний незаконний дохід, повідомляє ТСН з посиланням на програму Українські сенсації.

У цій галузі найефективнішим шахрайством було завищення цін на вугілля для державних споживачів.

Читайте такожГенпрокуратура відкрила 563 справи про розкрадання бюджетних коштів за Януковича За словами експертів, поки вугілля фізично переміщувалось в одному потязі з пункту А до пункту Б, воно встигало на папері пройти кілька компаній, а його вартість зростала з 400 до 1000 грн за тонну.

Таким чином, 600 гривень на тонні осідало у "паперових" компаніях. Тобто гроші з бюджету йшли не тим, хто вугілля добував, а посередникам Януковича, які просто перекладали папери.

Нагадаємо, за даними міністерства юстиції, Янукович і його оточення незаконно вивели за кордон понад 100 мільярдів доларів