Терористи стратили двох керівників міліції Горлівки - ЗМІ

У Горлівці, при особистому складі, були публічно страчені (розстріляні) начальник міліції Калінінського району міста Роман Бабюк і начальник карного розшуку цього ж району Дмитро Крикунов.

Страта відбулася в 11.30 на території Горлівського Вбоза. Наказ зачитав колишній командир батальйону ППС Шульженко. Привели у виконання терорист Безлер і його команда.Читайте такожПід Новоайдаром бойовики обстріляли рейсовий автобус та автомобілі, є загиблі - ЗМІ "Одягли мішки на голову і розстріляли", - розповів очевидець агентству Остров. Причиною страти терористи назвали «порушення присяги ДНР».

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