У статті під назвою «Порошенко кинув виклик Росії, пообіцявши продовжити АТО» на сайті Bloomberg.com Джейк Рудницький, Дарина Краснолуцька і Дарина Марчак пишуть, що обраний Президент Петро Порошенко «зіштовхнув лобами» Україну з Росією ще до того, як останні голоси були підраховані, пообіцявши прискорити антитерористичну операцію, щоб приборкати повстанців на сході країни.

«Антитерористична операція кардинально зміниться, вона буде більш ефективною», - сказав Порошенко вчора в Києві. «Вона триватиме не два або три місяці, а кілька годин». У Москві міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що будь-яка ескалація стане «колосальною помилкою».

Наскільки складне завдання стоїть зараз перед Порошенком, стало ясно, коли в Донецьк були спрямовані десантні війська, вертольоти і військові літаки після того, як повстанці проігнорували ультиматум військових і відмовилися залишити місцевий аеропорт. Унаслідок сутичок між українськими військовими і бойовиками біля міського залізничного вокзалу загинула одна людина, як повідомили Новости Донбасса.

Порошенко зіткнувся з двома серйозними проблемами: розваленою економікою і рухом проросійських сепаратистів, які захопили кілька міст у Донецькій і Луганській областях, погрожуючи розірвати колишню радянську республіку на частини. Росія анексувала Кримський півострів у березні.

Держсекретар Джон Керрі сказав у своїй заяві, що США «поважають суверенітет і територіальну цілісність України, засуджують і не визнають спробу Росії анексувати Крим, і як і раніше готові працювати з Україною та іншими партнерами, щоб знайти рішення для мирного врегулювання конфлікту».

Літаки-винищувачі

Тим не менш, вибори не зупинили насильство в Донецьку. Ввечері літаки-винищувачі знову з'явилися в повітрі, а в місті почулися вибухи, коли відновилося протистояння в районі залізничного вокзалу, як повідомлялося на сайті новин ОстроВ. Новости Донбасса повідомили, що колона з приблизно 40 вантажівок з озброєними бойовиками прямувала з Росії в бік Донецької області.

Українські військові перекрили всі дороги, що ведуть на північ від Донецька до Слов'янська, оплоту повстанців, коли там, а також в південному порту Маріуполя тривали бойові дії.

Інша група повстанців перейшла кордон з Росії й опинилася на території Луганської області після перестрілки з урядовими військами, говорилося в заяві на сайті прикордонної служби України. Українські солдати вбили одного бойовика, поранений ще один і троє були захоплені в полон. Вони пересувалися на 10 автомобілях, які намагалися прорватися через кордон, повідомив по телефону співробітник прес-служби прикордонної служби Олег Слободян. Серед українських військових втрат не було.

«Війна, хаос»

У своїй першій заяві після виборів 25 травня Порошенко сказав, що він прагнув покласти край «війні, хаосу та безладу», і для цього відвідає проблемні східні регіони і буде вести переговори з Росією. Центральна виборча комісія України оголосила його переможцем з 54,4 % голосів, після того, як 94 % бюлетенів були підраховані, повідомили Новости Донбасса.

Лавров сказав, що те, що голосування відбулося, є позитивним моментом, і знову повторив раніше заяву Президента Володимира Путіна про те, що він буде поважати результати виборів. Тепер у нас є можливість встановити «діалог на рівних, заснований на взаємній повазі», - сказав він.

У той час як Порошенко і Лавров гриміли шаблями, Україна і Росія зробили крок до зближення в спірному питанні про оплату за природний газ під час переговорів у Берліні.

Порошенко сказав, що ініціює дострокові парламентські вибори в 2014 році, так як народ хоче поставити жирну крапку на правлінні поваленого президента Віктора Януковича, проросійського лідера, який втік в Москву в лютому після розстрілу учасників вуличних протестів, які домагалися зближення України з Євросоюзом.

Накопичивши статки в 1 млрд. дол., згідно з рейтингом мільярдерів, опублікованого Bloomberg, Порошенко показав свої ділові якості й пообіцяв підвищити зарплати допомогою поліпшення ринку зайнятості та орієнтації економіки в бік Європи з допомогою торгової угоди. Вчора він підтвердив, що готовий продати свої активи, в тому числі шоколадну компанію Roshen, і для цього скористається допомогою інвестиційної компанії, аби знайти покупця.