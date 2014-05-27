В Житомирі озброєні люди взяли в заручники представників Правого сектора - ЗМІ
Увечері 27 травня невідомі люди зі зброєю захопили і утримують близько 20 осіб, які є представниками місцевого Правого сектора.
Про це журналісту Житомир.info розповіли активісти ПС, які зараз знаходяться біля місця події.
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«У нас сьогодні повинен був відбутися з'їзд. Зібралися наші хлопці з усієї області, тому що сьогодні в Україні лише в 4 областях офіційно немає організації Правого сектора. Ми спочатку сиділи на площі Корольова, а потім вирішили піти в свій штаб, який знаходиться в будівлі, де і БТІ. Коли відкрили двері і кілька людей зайшли в штаб, ми побачили, що там вже знаходяться люди в камуфляжі та з зброєю. Потім ми почули автоматну чергу. Після цього приїхало багато міліції. Зараз будівля оточена, а наші хлопці опинилися в заручниках», - розповіли хлопці з Правого сектора.
Хлопці кажуть, що не знають, хто захопив їхній штаб. Вони також повідомили, що стріляли вгору і постраждалих, начебто, немає.
Зараз біля оточеного будівлі повністю перекрито рух по вулиці Велика Бердичівська. За огорожею зібралося кілька сотень роззяв.
У двір будівлі увійшла група бійців спецпідрозділу міліції з автоматами.
"В будівлі БТІ перебувають люди з Правого сектора, ми їх блокуємо. Більше нічого конкретно сказати не можу", - прокоментував ситуацію начальник УМВС України в Житомирській області Юрій Дем'яненко, який перебуває на місці події.