Отримані докази участі "кадировців" в терорі на Донбасі (фото)

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат України Олег Ляшко, який раніше оголосив про запис в антитерористичний добровільний підрозділ.

Читайте такожБійці батальйону «Схід» в Донецьку зізналися, що вони «кадирівці»"У одного з затриманих в Маріуполі бійцями батальйону Ляшко "Україна" терористів вилучили цей паспорт. Доказ того, що проти нашої країни воюють кадировські найманці", - написав політик.

Раніше Ляшко на сторінці у Facebook поінформував, що батальйон "Україна" та спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ "Азов" вели розвідувальну операцію, під час якої терористи відкрили по них вогонь, тому силовики повинні були стріляти у відповідь.

Знищивши до п'яти бойовиків і частину їх боєзапасу, українські бійці захопили в полон трьох терористів. Самі вони в бою не зазнали втрат.

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