Лукашенко привітав Порошенка та нагадав, що Білорусь зацікавлена в "сильній Україні"
11:27, 28 травня 2014Політика
1 0
Президент Білорусі привітав Петра Порошенка з обранням на посаду президента України.
Лукашенко привітав Порошенка з обранням на пост президента України / Фото УНІАН
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Петра Порошенка з обранням на пост президента України.
Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.
«Багатовікові традиції дружби і взаємної підтримки, історична єдність наших народів складають міцний фундамент для розвитку всебічної і конструктивної співпраці між нашими країнами», – йдеться в привітанні.
Читайте такожШушкевич назвав Лукашенка рабом Путіна
Лукашенко зазначив, що Білорусь завжди була і залишається для України надійним сусідом. «Для нас важливо, щоб Україна була стабільною і сильною державою», – зазначив він.
Президент Білорусі також побажав Порошенку успіхів у зміцненні єдиної й процвітаючої України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter