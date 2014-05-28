Лукашенко привітав Порошенка та нагадав, що Білорусь зацікавлена в "сильній Україні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Петра Порошенка з обранням на пост президента України.

Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

«Багатовікові традиції дружби і взаємної підтримки, історична єдність наших народів складають міцний фундамент для розвитку всебічної і конструктивної співпраці між нашими країнами», – йдеться в привітанні.

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Лукашенко зазначив, що Білорусь завжди була і залишається для України надійним сусідом. «Для нас важливо, щоб Україна була стабільною і сильною державою», – зазначив він.

Президент Білорусі також побажав Порошенку успіхів у зміцненні єдиної й процвітаючої України.