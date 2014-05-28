У Слов'янську могли замінувати цистерни з сірчаною кислотою - штаб АТО

Про це сьогодні на брифінгу повідомив офіційний представник АТО з місця подій Владислав Селезньов, - передає кореспондент "ОстроВа".

"Є оперативна інформація про це (мінування цистерн з сірчаною кислотою в Слов'янську, - "Острів"), з приводу мінування визначених небезпечних об'єктів терористами для того, щоб встановити вузький контроль над територією Слов'янська і створити певні перешкоди для українських військових", - повідомив він.

Читайте такожУ Слов'янську терористи готують хімічну атаку - ЗМІУ свою чергу, Владислав Селезньов підкреслив, що на сьогоднішній день дана інформація перевіряється.

"Як тільки буде чітко встановлено, що даний випадок має місце, будуть вжиті всі заходи для того, щоб нейтралізувати цей небезпечний об'єкт", - додав він.