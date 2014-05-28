У Слов'янську силовики підбили артустановку «Нона», захоплену раніше терористами
У результаті спецоперації українських силовиків самохідна артилерійська установка 2С9 «Нона», з якої терористи в Слов'янську обстрілювали українські позиції, пошкоджена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив по телефону з місця подій на прес-конференції в Києві.
«Є інформація, що в результаті спеціальної операції, проведеної українськими військовослужбовцями, самохідна артилерійська установка «Нона», яка раніше була захоплена бойовиками, цієї ночі була пошкоджена», - заявив він.
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Також Селезньов уточнив, що «в даний час ми з'ясовуємо, чи в змозі далі ця установка виконувати завдання по стрільбі».
Довідка: 2С9 «Нона» - авиадесантне самохідне артилерійське знаряддя. Призначене для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів та пунктів управління.
Установка була раніше захоплена терористами в українських військових.