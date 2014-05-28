У Слов'янську силовики підбили артустановку «Нона», захоплену раніше терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив по телефону з місця подій на прес-конференції в Києві.

«Є інформація, що в результаті спеціальної операції, проведеної українськими військовослужбовцями, самохідна артилерійська установка «Нона», яка раніше була захоплена бойовиками, цієї ночі була пошкоджена», - заявив він.

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Також Селезньов уточнив, що «в даний час ми з'ясовуємо, чи в змозі далі ця установка виконувати завдання по стрільбі».

Довідка: 2С9 «Нона» - авиадесантне самохідне артилерійське знаряддя. Призначене для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів та пунктів управління.

Установка була раніше захоплена терористами в українських військових.