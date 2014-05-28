Відділення банків в Маріуполі грабували боржники з "ДНР" - Приватбанк

Про це повідомила прес-служба Приватбанку з посиланням на результати проведеного службою безпеки банку розслідування нападу на відділення банку в Маріуполі.

Читайте такожБойовики викрали 15 інкасаторських машин "Приватбанку" в Донецькій і Луганській областяхНагадаємо, 21 травня троє злочинців, озброєних автоматом, пістолетом, снайперською гвинтівкою і гранатометом, здійснили напади на маріупольські відділення Приватбанку, банку "Південний" і банку "Надра".