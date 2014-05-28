Відділення банків в Маріуполі грабували боржники з "ДНР" - Приватбанк
15:08, 28 травня 2014Політика
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Озброєні бойовики, які пограбували кілька відділень банків у Маріуполі, виявилися злісними боржниками банківських установ.
У Маріуполі терористи атакували банки, яким заборгували / Reuters
Про це повідомила прес-служба Приватбанку з посиланням на результати проведеного службою безпеки банку розслідування нападу на відділення банку в Маріуполі.
Читайте такожБойовики викрали 15 інкасаторських машин "Приватбанку" в Донецькій і Луганській областяхНагадаємо, 21 травня троє злочинців, озброєних автоматом, пістолетом, снайперською гвинтівкою і гранатометом, здійснили напади на маріупольські відділення Приватбанку, банку "Південний" і банку "Надра".
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