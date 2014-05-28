ЗМІ: Екс-міністр економіки Грузії став радником Порошенка

Бендукідзе повідомив про те, що він вже взяв участь у першому засіданні ради консультантів, до якої, крім нього, входять два канадських і два американських радника, повідомляє грузинське видання Грузія-Онлайн.

«Дана рада збиратиметься раз на місяць і на ньому будуть обговорюватися злободенні питання української економіки. Україна сьогодні перебуває в скрутному становищі, це результат багаторічного нічого не робіння. Я звертаюся до кожного громадянина Грузії з проханням максимально підтримати Україну, хто чим може. Якщо я зможу чимось допомогти Україні, я, звичайно, буду дуже радий», - заявив Каха Бендукідзе в інтерв'ю телекомпанії «Руставі 2».

Читайте такожЕкс-президент Грузії Саакашвілі отримав "парадоксальні" пропозиції від нової української владиКаха Бендукідзе працював в уряді Грузії міністром з економічних реформ і міністром економіки в 2004-2008 роках. За цей час Грузія увійшла до першої двадцятки країн світу з легкості ведення бізнесу.