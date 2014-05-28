У бойовиків на сході немає функції переговорів - журналіст

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів журналіст телеканалу «Белсат» Олександр Баразенко, який разом з оператором у понеділок стали свідками активної фази антитерористичної операції на Донеччині.

Рухаючись зі Слов’янська у Донецьк, журналісти потрапили під обстріл і рятувалися у підвалі разом з місцевими жителями і деякими сепаратистами. Тепер Олександр перебуває у Донецьку.

"Це у більшості професійні вояки, у їхні функції не входять ніякі перемовини чи розмірковування. Це люди, котрі воюють. Вони готові померти чи перемогти", - розповів він про бойовиків, яких бачив на місці бойових дій.

Читайте такожТерористи обстрілюють житлові квартали у Слов'янську, є постраждалі серед мирних жителів Також, на його думку, серед мирних жителів превалюють настрої, спрямовані на припинення бойових дій.

"Люди, за кого б вони не були – чи за сепаратистів, чи єдину Україну – дуже чекали цих виборів. Тому що мирні жителі пов’язують з виборами сподівання на закінчення війни. Зараз вони чекають рішучих кроків від Петра Порошенка, щоб налагодити діалог і дуже хочуть, щоб оця стрілянина, від якої вони втікають у підвали, скоріше скінчилася", - розповів журналіст.