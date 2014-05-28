Обама каже, що США досягли ізоляції Росії на міжнародній арені

"Наші можливості по формуванню світової думки допомогли відразу ж ізолювати Росію. Завдяки лідерству Америки, світ негайно засудив російські дії, Європа і G7 приєдналися до нас у введенні санкцій, НАТО зміцнило зобов'язання перед Східною Європою, МВФ допомагає стабілізувати економіку України, спостерігачі ОБСЄ дали світу поглянути на нестабільні області України", - сказав Обама, виступаючи у військовій академії Вест-Пойнт у Нью-Йорку, передає РИА Новости.

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"Мобілізація світового (суспільної) думки і світових інститутів стала противагою російській пропаганді, російським військам на кордоні та озброєних ополченців", - додав американський президент. "Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Будуть серйозні виклики. Але наша підтримка союзникам від імені міжнародного порядку дала шанс народу України обирати своє майбутнє", - сказав Обама.