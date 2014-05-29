Під Слов'янськом терористи збили вертоліт: загинули 10 військових з генералом Кульчицьким

"Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який як раз віз військових для ротації - 14 наших військових загинули разом з генералом Кульчицьким”, - сказав голова Верховної Ради Олександр Турчинов на засіданні парламенту.

"Вісімка" йшла на Карачун (Телецентр), навантажена продуктами, питною водою, бронежилетами... Сів нормально, вивантажив вантаж, взяв на борт бійців, які летіли на відпочинок, і через кілька хвилин після зльоту вибухнув... Ракета, або постріл з гранатомета... При ударі об землю вибухнули баки...", - написав журналіст Артем Шевченко на своїй сторінці Facebook.

Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко у соцмережі також прокоментував ситуацію з українським вертольотом.

"Вертушку, на яку мене жодного разу так і не взяли, збили. За моєю інформацією, вертоліт дійшов до Карачуна, там її розвантажили, вертоліт злетів і після злету його збили. Вистежували, мабуть. Було два вибухи - один в повітрі, другий при падінні. Наскільки можна зрозуміти, ніхто не вижив. Льотчиків шкода. Хороші мужики були. Ввічливі, коректні. Шкода", - написав військовий кореспондент.

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У той же час, речник АТО Владислав Селезньов повідомив у коментарі УНІАН, що внаслідок падіння збитого терористами вертольота під Слов’янськом загинули не 14 військовослужбовців, а 10.

“Я підтверджую, що сьогодні в районі Слов'янська було збито гелікоптер. Наразі уточнюється, з якої зброї: чи то з гранатомета, чи то з ПЗРК. Вертоліт належав Національній гвардії України. На борту перебував персонал, який перевозив продукти харчування для блокпостів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Я чув про те, що казав Турчинов, але, за моєю інформацією, кількість людей, що перебувала на борту - 10 осіб”, - сказав речник АТО.

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Як повідомлялося, у ніч на 2 травня в районі міста Слов’янськ Донецької області було збито два вертольоти Мі-24 ЗСУ, які здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі. Бойові машини було збито невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

Крім того, пострілами зі стрілецької зброї було пошкоджено вертоліт Мі-8 армійської авіації Збройних cил України. В цьому випадку жертв немає, поранено одного військовослужбовця.

В Міноборони наголосили, що факт використання проти Збройних cил України ПЗРК яскраво засвідчив, що проти військовослужбовців на Донеччині діють далеко не “мирні протестувальники”, а добре підготовлені та озброєні професійні диверсійні групи.

Як пізніше повідомила прес-служба Нацгвардії, під Слов’янськом сьогодні близько 12.30 в районі проведення АТО під час розвантаження продуктів харчування на четвертий блокпост терористи підбили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, внаслідок чого загинуло 12 чоловік.

Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живим і перебуває у важкому стані.