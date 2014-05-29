Штаб АТО: сьогодні в Слов'янську йде не спецоперація, а "розбірки" бойовиків

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

"Бойовики між собою влаштували розбірки. Йде переділ сфер впливу", - заявив він.

"Місто по периметру знаходиться під контролем українських силовиків", - заявив він.

Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську припинена активна фаза АТОСелезньов спростував можливість використання установок "Град" українськими силовиками в зоні АТО.

"Ні. Установок "Град" немає. Сили АТО контролюють ситуацію в регіоні. Завдання терористів - постійна провокація з жертвами. Завдання АТО - знищити бойовиків з найменшими втратами для мирного населення, підкреслюю з найменшими втратами. Тому говорити, що використовують Гради, це як мінімум некоректно", - підкреслив Селезньов.

"АТО контролює ситуацію, здійснює моніторинг і володіє інформацією щодо місць зосередження і розміщення банд бойовиків", - додав він.