На Харківщині терористи обстріляли колону військових

18:57, 29 травня 2014
Політика
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У Харківській області, недалеко від Ізюму, терористи "ДНР" обстріляли колону українських силовиків.

колонна

Про це повідомляє журналіст Аркажий Бабченко у своєму Facebook.

Допис by Аркадій Бабченко.

"Веселий день триває. Щойно бійці ДНР обстріляли колону силовиків. За двадцять хвилин до нашого проїзду. Наскільки можна зрозуміти, розстріляли "Камаз", який замикав колону. Наскільки велика колона була - не знаю. Кажуть, що влучили і з гранатомета, але я цей "Камаз" бачив - пробитий, скла немає, але пішов своїм ходом і слідів горіння не помітно. Так що думаю, працювали тільки зі стрілецької", - пише Бабченко.

За його словами, засідка була організована у Харківській області, недалеко від Ізюму.

За однією інформацією - один загиблий та троє поранених, за іншою - один загинув і один поранений.

"Судячи з того, що машин "Швидкої допомоги" проїхало кілька поранених швидше троє. Але не знаю офіційної інформації поки немає. В зеленку пішла група, нині працює там. Бою поки не чути, лише поодинокі постріли. Дорога повністю перекрита, нікого не пропускають і не підпускають. При спробі підійти кладуть обличчям в землю", - повідомляє він.

За словами журналіста, загиблий лежить на асфальті.

Інформацію також підтвердив журналіст Юрій Касьянов.

"Годину тому терористи розстріляли військову вантажівку в декількох кілометрах від Ізюму по дорозі на Слов'янськ. Загинув солдат-строковик, є поранені. Дорога заблокована силами АТО, йде пошук нападників. Жорстокість наростає", - написав він у своєму Facebook.

Допис by Юрій Касьянов.
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