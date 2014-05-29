На Харківщині терористи обстріляли колону військових

Про це повідомляє журналіст Аркажий Бабченко у своєму Facebook.

"Веселий день триває. Щойно бійці ДНР обстріляли колону силовиків. За двадцять хвилин до нашого проїзду. Наскільки можна зрозуміти, розстріляли "Камаз", який замикав колону. Наскільки велика колона була - не знаю. Кажуть, що влучили і з гранатомета, але я цей "Камаз" бачив - пробитий, скла немає, але пішов своїм ходом і слідів горіння не помітно. Так що думаю, працювали тільки зі стрілецької", - пише Бабченко.

За його словами, засідка була організована у Харківській області, недалеко від Ізюму.

За однією інформацією - один загиблий та троє поранених, за іншою - один загинув і один поранений.

"Судячи з того, що машин "Швидкої допомоги" проїхало кілька поранених швидше троє. Але не знаю офіційної інформації поки немає. В зеленку пішла група, нині працює там. Бою поки не чути, лише поодинокі постріли. Дорога повністю перекрита, нікого не пропускають і не підпускають. При спробі підійти кладуть обличчям в землю", - повідомляє він.

За словами журналіста, загиблий лежить на асфальті.

Інформацію також підтвердив журналіст Юрій Касьянов.

"Годину тому терористи розстріляли військову вантажівку в декількох кілометрах від Ізюму по дорозі на Слов'янськ. Загинув солдат-строковик, є поранені. Дорога заблокована силами АТО, йде пошук нападників. Жорстокість наростає", - написав він у своєму Facebook.