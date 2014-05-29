У Донецькій області за останні 20 днів поранені семеро дітей - ОДА

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, узагальнивши інформацію про підлітків, які постраждали внаслідок бойових дії в регіоні.

Згідно з повідомленням, в Слов'янську поранення отримали троє дітей.

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Так, 9 травня дитина 12 років отримала вогнепальне поранення черевної порожнини і плечового суглоба під час прогулянки. Перебувала на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні міської лікарні ім. В.І.Леніна, де їй надали відповідну медичну допомогу. На сьогодні дитина виписана додому, її стан задовільний.

13-річна дівчинка 26 травня отримала осколкове поранення ноги. Їй в повному обсязі була надана медична допомога.

28 травня 4-річна дитина під час прогулянки з бабусею постраждала від осколкового поранення м'яких тканин лівого передпліччя. Після надання медичної допомоги в травматологічному відділенні міської лікарні ім. В.І. Леніна, дитина отримує амбулаторне лікування. Її стан задовільний.

Ще четверо неповнолітніх постраждали в інших містах області.

У Макіївці 17 травня семирічна дитина на автобусній зупинці отримала вогнепальне поранення правого гомілковостопного суглоба. Її доставили в дитяче клінічне територіальне медичне об'єднання м. Макіївка, де надали медичну допомогу в повному обсязі. На третій день дитину перевели в обласну дитячу клінічну лікарню. На сьогодні її стан задовільний, відзначається позитивна динаміка .

У Горлівці 24 травня дівчина 17 років отримала кульове поранення грудної клітини. Її госпіталізували в хірургічне відділення міського територіального медичного об'єднання «Сім'я і здоров'я», де вона знаходиться по теперішній час. На сьогодні її стан задовільний.

15-річний житель села Маринівка Шахтарського району 25 травня їхав в автомобілі, який розстріляли біля блокпосту м. Сніжне . Хлопчика доставили в обласну дитячу клінічну лікарню з проникаючим пораненням черевної порожнини з численними пораненнями кишечника, де оперативно прооперували. Його стан зараз залишається важким.