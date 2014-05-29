Росія обіцяє гуманітарну допомогу угрупованню "ДНР"

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

При цьому він наголосив, що про військову допомогу варто запитати військових.

Тим часом стало відомо, що Росія залишає війська на українському кордоні. Про це повідомили журналістам у російському міністерстві оборони. Причиною цього назвали загострення антитерористичної операції. Офіційних підтверджень з Кремля ще не було.

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10 днів тому президент РФ Володимир Путін наказав військам повернутися до звичних місць дислокації, після чого ще кілька днів НАТО і Сполучені Штати заявляли, що не бачать жодного поступу.