Люди проголосували за дострокові парламентські вибори на президентських - Фесенко

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Політолог сказав, що згідно з рядом соціологічних опитувань, більшість виборців підтримують дострокові вибори в парламент. До того ж, за його словами, це підтверджується і результатами президентських виборів, оскільки кандидат від багаточисельної потужної політичної фракції у парламенті - фракції Партії регіонів, отримав всього 3%.

“Ненормально, коли при такій підтримці на президентських виборах у партії залишається величезна фракція в парламенті”, - підкреслив Фесенко.

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Крім того, він зазначив, що виступає і за необхідність дострокових місцевих виборів, як один із шляхів виходу з кризи, особливо, що стосується Донецької і Луганської областей.

В свою чергу директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський зауважив, що в дискусії про доцільність і можливість позачергових парламентських виборів не варто забувати про роль громадянського суспільства. Сунгуровський переконаний, що без впливу громадянського суспільства на політичні процеси дострокові вибори не змінять кардинально ситуацію. “Без цього, я вас запевняю, нічого ми не збудуємо”, - сказав він.