Москаль: брат регіонала Хомутинніка займався викраданням автівок

Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль пропонує Партії регіонів створити тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала факти причетності сімей народний депутатів до кримінальних злочинів.

Зокрема, за словами Геннадія Москаля, про необхідність термінового створення таких комісій підтверджує такий факт: «25 січня 2008 року у однієї з мешканок міста Києва було викрадено автомобіль марки «Бентлі Континенталь». Через деякий час викрадачі подзвонили їй додому і вимагали викуп за автомобіль у розмірі 125 тисяч доларів США. За даним фактом жінка звернулася до органів міліції. Оперативники швидко зреагували на заяву потерпілої, і під час передачі грошей була затримана організована злочинна група, яка тривалий час займалася крадіжками престижних автомашин у місті Києві», - наводить слова Москаля сайт Народної самооборони.

Як виявилося, за словами Москаля, цю злочинну групу очолював брат народного депутата України Віталія Хомутинніка Юрій Хомутиннік.

«Тоді в мене залишається питання, по кому потрібно створювати слідчі комісії - по Луценку чи по народних депутатах від Партії регіонів та їх родичах...?», - підкреслив Москаль.