У Росії зросло негативне ставлення до України - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру».

Згідно з результатами опитувань, негативне ставлення до України серед росіян продовжує зростати, збільшившись з 26% у січні 2014 р. до 49% у травні. Втім, до самих українців 80% респондентів ставляться позитивно.

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Трохи більше половини жителів Росії (58%) стежать за подіями в Україні, а 36% вважають, що розбираються в цих подіях.

Телебачення залишається основним інформаційним джерелом про українські події для росіян (92%). Більше 70% жителів РФ довіряють інформації, що надається російськими ЗМІ, але не довіряють зарубіжним ЗМІ.

Третина росіян стурбовані можливістю військового конфлікту з Україною. Втім, за останній місяць кількість росіян, які вважають, що розвиток українських подій призведе до громадянської війни, знизилась з 47% до 40%.

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54% респондентів вважають, що РФ та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць (проти 73% у вересні 2013). При цьому, кількість респондентів, які виступають за закриття кордонів, зросла до 28% (з 16% в березні).

67% росіян вважають нинішню українську владу нелегітимною. Лише 13% росіян позитивно поставилися б до обрання Петра Порошенка президентом України. Практично половина респондентів (47%) не змогла сказати щось певне з цього питання.

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Практично не змінилася кількість росіян, які вважають, що анексія Криму є наслідком вільного волевиявлення жителів півострова - 88% в квітні проти 86% у березні.

Цікаво, що 29% росіян вважають, що анексія Криму викликає в українців ненависть до Росії в цілому, 19% - ненависть до російського керівництва.

Опитування проведено 23-26 травня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів РФ.

Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%